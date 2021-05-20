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Korona Virüs Japonya'dan AstraZeneca'ya onay!
Korona Virüs

Japonya'dan AstraZeneca'ya onay!

﻿Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı heyeti, Moderna ile AstraZeneca aşılarının yerel kullanımına yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 15:21:00 -
Japonya'dan AstraZeneca'ya onay!

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li Moderna ile İngiliz-İsveç AstraZeneca üretimi Kovid-19 aşılarının ülke içinde kullanımını uygun bulduğunu açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre heyet onayı alan aşıların yerel kullanım izninin yarın Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa tarafından verilmesi bekleniyor.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, resmi bakanlık onayı verilmesi halinde aşıların, Japonya geneli aşı uygulamalarını hızlandıracağını söyledi.

Yüzde 4'ü en az bir doz aşılandı

Japonya'da halihazırda sadece Pfizer-BioNTech aşısı kullanılıyor. Aralık 2020'de başvurusu yapılan Pfizer-BioNTech aşısı şubat ayında resmi kullanım izni almıştı.

Kyodo ajansı şimdiye kadar 126 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 4'ünün en az bir doz aşılandığını, bu oranın OECD ülkeleri içerisinde en düşük oran olduğunu bildirdi.

Japonya şimdiye kadar Moderna'dan 50 milyon, AstraZeneca'dan 120 milyon doz, Pfizer'dan ise 194 milyon doz Kovid-19 aşısının alınması anlaşmasına varmıştı.

Ülkede, bu yılın ilk yarısına kadar toplam nüfus için aşı tedarikinin tamamlanması hedefleniyor.

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