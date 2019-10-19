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Başbakan Abe Şinzo talimatı verdi! Japonya'dan ABD'ye rest

Japonya, Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı alırken; Başbakan Abe Şinzo'nun bakanlara "ticari gemilerin korunması için Japonya'nın Orta Doğu'ya kendi savunma kuvvetlerini sevk etmesi konusunda çalışma yapması" talimatı verdiği bildirildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
Başbakan Abe Şinzo talimatı verdi! Japonya'dan ABD'ye rest

Japonya'nın Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Kabine Sekreteri Yoşihide Suga düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Abe Şinzo'nun bakanlara "ticari gemilerin korunması için Japonya'nın Orta Doğu'ya kendi savunma kuvvetlerini sevk etmesi konusunda çalışma yapması" talimatı verdiğini belirtti. "Japonya kendisi çaba gösterecek" diyen Suga, Umman Körfezi, Umman Denizi'nin kuzeyi ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni bağlayan Bab'ül Mendeb Boğazı'nın Japon kuvvetlerin gönderilebileceği muhtemel yerler olduğunu kaydetti.

Parlamentonun onayına ihtiyaç duyulmayacak

Suga, askerlerin bölgeye sevk edilme tarihinin kesinleşmediğini aktardı.

Tokyo'nun bölgedeki gerginliğin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalara sadık olduğunu belirten Suga, şu anki durumun Japon ticari gemilerinin acilen Japon askerlerince korunmasını gerektirmediğini vurguladı. Suga, tarama ve araştırma faaliyetlerinin Savunma Bakanlığının kuruluş kanununda öngörüldüğünü hatırlatarak, hükümetin resmi olarak asker sevkine karar vermesi durumunda parlamentonun onayına ihtiyaç duymayacağını kaydetti. Savunma Bakanı Taro Kono, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın şu an için Japon askerlerinin gönderileceği olası mevkiler arasında bulunmadığını bildirdi.

İran ilişkileri etkili oldu

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez 9 Temmuz'da uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti. Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avusturalya, İsrail, Bahreyn ve 18 Eylül'de de Suudi Arabistan katıldığını duyurmuştu. Japonya, İran ile olan dostça ilişkilerine zarar vermemek için ABD girişimine katılmaktan çekinmişti.

Asker sevki hassas bir konu

Diğer yandan Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan anayasasının, ülkenin silahlı kuvvetlerini "pasifist" olarak tanımlayan ve devlete uluslararası sorunlarda savaş açabilme yetkisi tanımayan 9. madde nedeniyle yurt dışına asker sevk edilmesi, ülkede oldukça hassas bir konu olarak görülüyor. Başbakan Abe Şinzo, göreve geldiği 2012'den bu yana Japonya'nın askeri rolünü genişletiyor.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
  1. Japonya
  2. Orta Doğu
  3. ABD
  4. Kabine Sekreteri Yoşihide Suga
  5. Başbakan Abe Şinzo
  6. Umman Körfezi
  7. Umman Denizi
  8. Kızıldeniz
  9. Aden Körfezi
  10. Bab'ül Mendeb Boğazı
  11. Savunma Bakanı Taro Kono
  12. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford
  13. Hürmüz Boğazı
  14. İran
  15. insansız hava aracı
  16. İngiltere
  17. Avusturalya
  18. İsrail
  19. Bahreyn
  20. Suudi Arabistan
  21. İkinci Dünya Savaşı

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