Japonya'dan ABD'ye İran mesajı: Çok kararlıyız!
Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Japon şirketlerinin İran'a uygulanan yaptırımlarından muaf tutulması talebini yineledi.03 Eylül 2018 Pazartesi 22:55
Tokyo yönetimi, ABD'den Japon şirketlerinin İran yaptırımlarından muaf tutulması talebini yineledi.
Japonya'nın resmi televizyonu NHK, ülkede toptan ham petrol satışı yapan firmaların şu anda ABD'nin İran yaptırımları kapsamında "İran'dan petrol alımını durdurma" talebini gözden geçirmekte olduğunu bildirdi.
"ÇOK KARARLIYIZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan bir üst düzey Japon yetkilisi, "Japonya'nın ABD'nin İran'ın petrol ihracatına karşı yaptırımlarından muaf tutulması konusunda çok kararlıyız" dedi.
İran'ın petrolü, Japonya'nın toplam petrol ithalatının yüzde 5,5'ini oluşturuyor.
Kaynak: enerjienstitusu.com
YORUM YAZ