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Japonya’dan 2020 Olimpiyatları ile ilgili Kuzey Kore açıklaması

Japonya’da hükümet, Kuzey Koreli sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılımı için ülkeye girişlerine istisnai olarak izin verilebileceğini açıkladı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:41
Japonya’dan 2020 Olimpiyatları ile ilgili Kuzey Kore açıklaması

Japonya’da hükümet, Kuzey Koreli sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına katılımı için ülkeye girişlerine istisnai olarak izin verilebileceğini açıkladı.


2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayımın devam ettiği Japonya, nükleer program karşıtı yaptırımların parçası olarak Japonya’ya girişini yasakladığı Kuzey Kore vatandaşlarına olimpiyatlar için istisnai giriş izni verebilir. Konuyla ilgili açıklama Japonya’nın Olimpiyatlardan sorumlu bakanı Yoshitaka Sakurada’dan geldi. Sakurada, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Kuzey Koreli sporcuların 2020’de Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için ülkeye girişine istisnai olarak izin verilip verilmeyeceğini hükümetin gözden geçireceğini söyledi. Sakurada, "Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları dünyanın en büyük barış etkinliği ve mümkün olduğunca geniş katılımın sağlanması isteniyor" şeklinde konuştu.


Sakurada’nın açıklaması, olimpiyat organizasyon komitesinin, oyun organizatörleri ve ulusal olimpiyat komiteleri tarafından kullanılan özel internet ağı için gerekli kimlik ve şifrenin Kuzey Kore’ye verildiğini duyurmasından bir gün sonra geldi. Kuzey Kore’nin nükleer programı ve füze testlerinin ardından bir dizi yaptırım uygulama kararı alan Japonya, Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı.


İki ülke arasındaki bir diğer sorunu ise, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:41
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