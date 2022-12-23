  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya'dan 114 trilyonluk bütçe
Dünya

Japonya'dan 114 trilyonluk bütçe

Japon hükümeti 114,3 trilyon yenlik (862 milyar dolar) 2023 mali yılı taslak bütçesini onaylamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 08:12:00 -
Japonya'dan 114 trilyonluk bütçe

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Kişida Fumio hükümeti, 2023 mali yıl için rekor düzeyde genel bütçe hedefliyor.

Buna göre Nisan 2023'te başlayacak mali yıl kapsamlı genel hesap bütçe hacmi 114,3 trilyon yen (862 milyar dolar) düzeyinde olacak.

Kişida hükümetinin onaylaması halinde, Japonya'nın bir mali yıl genel bütçesi, 5 yıl üst üste 100 trilyon yen seviyesinin üzerinde kaydedilecek.

Bütçe kalemlerinde ulusal savunma harcamaları ile yaşlanan ülke nüfusu kaynaklı sosyal güvenlik masraflarının rekor düzeye erişmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23