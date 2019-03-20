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Japonya’daki sarin gazı saldırısının 24. yılı

Japonya’da Aum Shinrikyo tarikatı tarafından sarin gazı kullanılarak gerçekleştirilen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 24 yıl geçti ancak acılar hala taze.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:37
Japonya’daki sarin gazı saldırısının 24. yılı

Japonya’da Aum Shinrikyo tarikatı tarafından sarin gazı kullanılarak gerçekleştirilen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 24 yıl geçti ancak acılar hala taze.


Japonya’da 20 Mart 1995’te ülkedeki Aum Shinrikyo tarikatı tarafından sarin gazı kullanılarak gerçekleştirilen saldırının 24. yılında kurbanlar, olayın gerçekleştiği Tokyo’daki Kasumigaseki metro istasyonunda düzenlenen törenle anıldı. 13 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 bin 300 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, her yıl olduğu gibi olayın gerçekleştiği metro istasyonuna çiçekler bıraktı.



Hedefleri Japonya’yı ele geçirmekti


Asıl adı Chizuo Matsumoto olan Shoko Asahara tarafından 1984 yılında kurulan tarikatın hedefi ilk olarak Japonya’yı, daha sonrasında ise dünyayı ele geçirmekti. Tarikat, Japon kanunlarınca 1989 yılında dini bir örgüt olarak tanındı. 1990 parlamento seçimleri için kendi üyeleri arasından aday gösteren tarikatın mensupları, dünyanın sonunun ABD’nin Japonya ile girişeceği üçüncü dünya savaşı ile geleceğine inanıyordu. Japon Hükümeti, 1995 yılında örgütün dini grup kimliğine son verdi. 20 Mart 1995 tarihinde Tokyo’da düzenledikleri kimyasal sarin gazı saldırısıyla tüm dünyayı şoke eden grup, gerçekleştirdiği terör eylemiyle 13 kişinin ölümüne, 6 bin 300 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırı, suç oranlarının düşüklüğü ve güvenli toplum yapısı ile bilinen Japonya’da ciddi güvenlik kaygılarına neden oldu. Grup, 1994’te Japonya’da meydana gelen diğer esrarengiz kimyasal kazalardan da sorumlu tutuldu. Örgütün biyolojik maddeler kullanarak gerçekleştirmeye çalıştıkları diğer terör saldırıları başarısızlıkla sonuçlandı.



Lideri ölüm cezasına çarptırıldı


13 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının faili Aum Shinrikyo’nun Mayıs 1995’te tutuklanan lideri Shoko Asahara, geçen Temmuz ayında beraberindeki 6 örgüt üyesi ile birlikte ölüm cezasına çarptırılmış, cezalar Japonya’da infaz edilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:37
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