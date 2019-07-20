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Japonya’daki kundaklamada ’intihal’ iddiası

Japonya’da 34 kişinin hayatına mal olan, animasyon stüdyosuna yönelik kundaklama saldırısının nedeninin ’intihal’ olabileceği açıklandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:58
Japonya’daki kundaklamada ’intihal’ iddiası

Japonya’da 34 kişinin hayatına mal olan, animasyon stüdyosuna yönelik kundaklama saldırısının nedeninin ’intihal’ olabileceği açıklandı.


Japonya’nın Kyoto şehrindeki bir animasyon stüdyosuna yönelik gerçekleştirilen ve 34 kişinin hayatına mal olan şüpheli kundaklama saldırısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, stüdyonun bulunduğu binaya yanıcı madde dökerek ateşe verdiği belirlenen Shin Aoba adlı şüphelinin, firmaya kişisel husumet beslediğini açıkladı. Yangının başlamasından hemen sonra şüpheliyi yakalayan bir polis memurunun ifadesine göre Aoba, stüdyoyu ateşe verdiğini çünkü şirketin kendisinin yazdığı bir romandan içerik çaldığını iddia etti. Bir diğer görgü tanığına göre ise şüpheli, stüdyonun kendi romanından içerik çalmasıyla ilgili bir şeyler haykırdıktan sonra şirketin müdürüyle konuşmak istediğini söyledi.



Şirkette çalışmamış


Polis, şüphelinin söz konusu animasyon şirketinde hiç çalışmadığını açıklarken, herhangi bir roman yayımladığına dair teyit edilmiş bir bilgi de bulunmadığını belirtti. Polisin yanmış binada gerçekleştirdiği denetlemeye katılan animasyon şirketinin Müdürü Hideaki Hatta gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheliyi daha önce görmediğini ifade ederken, şüphelinin söz konusu iddia ile ilgili kendilerine daha önce ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:58
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