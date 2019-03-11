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Japonya’daki büyük depremin üzerinden 8 yıl geçti

Japonya’da 2011’de meydana gelen ve Fukushima Nükleer Santrali’nde sızıntıya neden olan 9 şiddetindeki depremin üzerinden 8 yıl geçti.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:45
Japonya’daki büyük depremin üzerinden 8 yıl geçti

Japonya’da 2011’de meydana gelen ve Fukushima Nükleer Santrali’nde sızıntıya neden olan 9 şiddetindeki depremin üzerinden 8 yıl geçti. Ülke genelinde anma törenleri yapılırken, depremin ve nükleer sızıntının yaraları hala tam olarak sarılmadı.

 

Japonya’da 2011’de meydana gelen ve ülke tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kabul edilen Thoku Depremi’nin üzerinden 8 yıl geçti. Ülkenin Thoku bölgesinde 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 şiddetindeki deprem, ardında binlerce kurban bıraktı. Resmi adıyla Büyük Doğu Japonya Depremi, yerel saatle öğleden sonra 14.46’da Thoku bölgesinde deniz açığında gerçekleşti. Depremin ardından oluşan tsunami, boyu 10 metreyi geçen dev dalgaların Thoku ve Kanto bölgesi sahillerine vurmasıyla sonuçlandı.



Kurbanlar anıldı

 

2011’de meydana gelen depremin 8.yıl dönümünde, felaketin adresi Japonya’da çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Başta Fukushima olmak üzere, birçok farklı eyalet ve şehirde depremde hayatını kaybedenler anıldı.



Hala 2 binden fazla kişi kayıp

 

Resmi verilere göre 15 bin 897 kişinin hayatını kaybettiği felakette, 2 bin 533 kişi kayıp olarak kayıtlara geçti. Japonya hükümeti, sağlık sorunları veya afetin etkilerinden kaynaklı diğer problemler nedeniyle, depremi takip eden yıllarda 3 bin 701 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Nükleer sızıntı

 

Deprem ve sonucunda gerçekleşen tsunamiden, Fukushima Nükleer Santrali de etkilendi. Çernobil felaketinden sonra en büyük nükleer kazalardan biri olarak gösterilen Fukuşima’da, tsunami elektrik şebekesine zarar verdi ve santralin jeneratörlerini su bastı. Bu nedenle santralde elektrik kesintisi yaşandı. Soğutma sistemlerinin devre dışı kalması nedeniyle santralde kısmi erime ve patlamalar meydana geldi.



Hayat felç oldu

 

Kara ve demiryollarının ağır hasar gördüğü deprem nedeniyle, birçok bölgede yangınlar çıktı. Kuzeydoğu Japonya’da 4.4 milyon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz kaldı. Depremin ardından Japonya’da gıda sıkıntısı da meydana geldi.



Sorunlar sürüyor

 

Depremin ardından meydana gelen nükleer felaket, etkilenen bölgelerde yaşayan yerel nüfusu da güvenli yerlere taşınmak zorunda bıraktı. Fukushima Vilayeti’ndeki yedi farklı bölgeye hala giriş izni bulunmazken, şubat ayında yapılan bir anket, etkilenen bölgelerden tahliye edilen 470 bin kişiden 51 bin 778’inin halen ülkenin başka yerlerinde yaşadığını ortaya koydu.



Yıllar alabilir

 

Fukushima Nükleer Santrali’nde sızıntının önlenmesi ve enkazın güvenli bir şekilde kaldırılması için çalışmalar halen sürüyor.

 

Geçen ay, nükleer reaktör enkazının içine gönderilen bir robot, erimiş nükleer yakıt ve yapısal parçaların karışımı olduğuna inanılan kalıntıya doğrudan temas etti. Robotların nükleer kalıntıların tesbiti ya da temizlenmesinde aktif olarak kullanılıp kullanılamayacağı belirsizliğini korurken, enkazın kaldırılmasının yıllar alabileceği ifade ediliyor.



Eleştirilerin hedefinde

 

Nükleer santral enkazında soğutma çalışmaları devam ederken, süreç, radyoaktif kalıntı barındıran soğutma suyunun yer altı sularına karıştığı iddiaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Nükleer otoriteler, radyoaktif madde barındıran suyu izin verilen azami radyoaktif seviyenin altına düşürdükten sonra okyanusa bırakmanın makul bir yol olduğu görüşünü dile getirirken, yerel halk ve balıkçılardan gelen itiraz nedeniyle çözüm için karar verilmiş değil.



Maddi kayıp da büyük oldu

 

Depremin ardından yaşanan maddi zarar ilk günlerde 14.5 ila 34.6 milyar dolar arası olarak tahmin edilse de, ilerleyen günlerde deprem kaynaklı dolaylı zararlarla birlikte maddi kaybın 300 milyar doları bulduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:45
  1. doğa

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