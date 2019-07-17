0553 313 94 23

Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı ziyaretçi sayısı rekor kırdı

Ülkeyi ziyaret eden yabacı turist sayısı, yılın ilk 6 ayında önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak rekor düzeye ulaştı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı ziyaretçi sayısı rekor kırdı

ANKARA (AA) - Japonya'da yılın ilk yarısında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısının, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttığı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun Japonya Turizm Ofisi verilerine dayandırdığı habere göre, 2019'un ilk 6 ayında ülkeyi 16 milyon 630 bin yabancı turist ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış gösteren yabancı ziyaretçi sayısı, tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Öte yandan yabancı ziyaretçilerin harcamaları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artışla 22 milyar dolara çıktı. Söz konusu miktarın da bu alanda rekor olduğu kaydedildi.

- En fazla turist Çin'den

Yabancı ziyaretçilerin geldiği ülkeler arasında Çin yüzde 11,7 payla en fazla turistin geldiği ülke oldu. Ocak-haziranda 4 milyon 532 bin 500 turist ülkeyi ziyaret etti.

Japon hükümetinin vize kısıtlamalarını hafifletme, düşük bütçeli hava yollarına sağlanan imkanları artırma ve otel kapasitelerini geliştirme gibi adımlarının artışta etkili olduğu tahmin ediliyor.

Japonya, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapacağı 2020'de yabancı ziyaretçi sayısını 40 milyona, harcama düzeyini de 74 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
  1. Japon haber ajansı Kyodo
  2. Japonya
  3. Japonya Turizm Ofisi
  4. yabancı ziyaretçi sayısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta ekipleri gözlerine inamadı... Fırın değil pislik yuvası!
    1. Zabıta ekipleri gözlerine inamadı.....
    2. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    3. Park halindeki araca çarpan minibüsten..
    4. Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
    5. Karadağ ile serbest ticaret anlaşması..
    6. Şule Çet davasında yeni gelişme!
    7. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    8. Yayalara sabah şoku
    9. FETÖ'nün 'altın çocuğu' hapis cezasına..
    10. Altın fiyatları
    11. (Özel) Yenişehir havalimanı rekor kırdı
    12. Kaçakla mücadelede kararlı duruş
    13. Etiyopya 10. eyalet için referanduma..
    14. Kesik Baş Cinayeti Davası’nda geline..
    15. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi
    17. Erdemli Belediyesi’nin okullara..
    18. Yunan Meclisinde yemin töreni
    19. Esnaf sahredeyken çalışma alanı..
    20. HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı..
    21. Genç mühendislerin diploma sevinci
    22. Babaannesini öldüren sanığın yeniden..
    23. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    24. AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
    25. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den..
    26. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    27. Çocuk katili PKK'yı görmezden gelen..
    28. Aziziye’de denetimler sıklaştı
    29. Samsun’da konut satışları azaldı
    30. Yıkılma tehlikesi bulunan evde..
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’