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Mor ekmek Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Vücutta onarım başlatan Mormiks’den yapılan ve Japonya’da yemesi zorunlu olan mor ekmeğin Türkiye'de de üretimine başlandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:27
Mor ekmek Türkiye'de de üretilmeye başlandı

İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatına Malatya’da başladı.

Türkiye’de Mor ekmek konusunda uzun süredir çalışma yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık emeğinin karşılığı olan Mor ekmek Türkiye’de ilk kez Malatya’da üretilmeye başlandı.

Japonya’da zorunlu olarak tüketilen mor ekmeğin Türkiye’de ise ilk kez Malatya da ilk kez kendi fırınlarında üretimini yaptıklarını söyleyen fırın şirketinin Yönetim Kurulu başkanı Bahadır Yılmaz, “Malatyalı Profesörümüz İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, uzmanlar tarafından fazla tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır” dedi.

Mor ekmeği önce kendi tükettiklerini de anlatan Yılmaz, "Mor ekmeği ürettik. Öncelikle kendimiz tükettik. Faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik. Olumlu tepkiler gördük. Piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada Mor Ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şuan için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:27
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Prof. Dr. İhsan Kara
  4. mor ekmek

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