Japonya’da yaşayan Türk iş adamı Filyos’a turist getirecek

Yaklaşık 16 yıldır Japonya’da yaşayan Zonguldaklı iş adamı Murat Ensici ve eşi Hiroko ile Çaycuma’ya gelerek Filyos Antik Kenti ve Çaycuma Pelement Bezi ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Filyos’ta, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Dereli, Yönetim Kurulu Üyesi, Aytekin Pekdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Recep Acar ve Filyos Antik Şehir Kazı Sorumlusu Gürcan Laçin ile bir araya gelerek Filyos Antik Kent kazı çalışmalarını yerinde izlediler ve sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgi aldıkları bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bölgeye Japonya’dan turistlerin gelmesi ve bölgenin sahip olduğu değerlerle turizm açısından ilgi odağı olabilmesi için yapılacak girişimler ve Filyos Antik Kent’in ortaya çıkması çalışmalarına Japonya’dan alınabilecek desteklerle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Gezi sonrasında Çaycuma Halk Eğitim Merkezi’ne geçerek buradaki Pelement Bezi atölyesi incelendi ve pelement bezinin dış pazarlara açılması, özellikle Japonya ya ihracatı ile ilgili görüşmelerde bulunuldu. Çaycuma Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Çaycuma Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmelerde ürünlerin Japonya’da satışı ile oluşacak talebin üretilebileceği ortamın hazırlanması konuları ele alındı. Murat Ensici burada el işi ürünlerden numuneler alarak Japonya’ya ihracatını gerçekleştirmek üzere girişimlerde bulunacaklarını belirtti.