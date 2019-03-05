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Japonya'da yapay kök hücreyle kornea tedavisi

Yapay olarak üretilmiş kök hücreler ilk kez kornea tedavisinde kullanılacak

05 Mart 2019 Salı 16:42
Japonya'da yapay kök hücreyle kornea tedavisi

ANKARA (AA) - Japonya'da Sağlık Bakanlığı yapay olarak üretilmiş kök hücrelerin kornea hasarından kaynaklanan göz bozukluklarının tedavisinde kullanılmasına izin verdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı, Osaka Üniversitesinden araştırmacıların "indüklenmiş pluripotent kök hücreleri" (iPS) insan korneasını onarmak için kullanmak üzere klinik testler yapma talebini onayladı.

Araştırmacıların aldığı izin, iPS'lerin insan tedavisinde kullanılması için verilen 6. izin oldu.

Araştırmacılar, iPS'lerle ürettikleri 0,05 milimetrelik çok ince yapay kornea dokuları hastalara naklederek, kornea hasarından kaynaklanan göz bozukluklarını tedavi etmeyi amaçlıyor.

Ekip klinik testlerin ardından ilk nakil uygulamasını haziranda yapmayı planlıyor. Uygulama başarılı olursa yapay olarak üretilmiş kök hücreler ilk kez kornea tedavisinde kullanılmış olacak.

- Nobel Tıp Ödülü, iPS'lerin mucidine verilmişti

İndüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) ilk kez Japonya'nın Kyoto Üniversitesinden Şinya Yamanaka tarafından geliştirilmişti. Yamanaka bu buluşuyla 2012 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

iPS'lerle ilk klinik testler Japonya'nın Riken Enstitüsü tarafından 2014 yılında yapılmıştı. Testlerde yapay olarak üretilmiş kök hücrelerle geliştirilen sağlıklı göz retinası dokusu bir hastaya nakledilmişti.

İPS'ler ayrıca Parkinson ve kalp hastalığı tedavilerinde, ilik nakli ve omurilik onarımında kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:42
  1. indüklenmiş pluripotent kök hücre
  2. iPS
  3. Japonya
  4. kornea

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