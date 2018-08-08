0553 313 94 23

Japonya'da skandal! Sınav sonuçlarını değiştirmişlerdi

Japonya'da Tokyo Tıp Fakültesi, kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirilmesinin ortaya çıkmasından ardından özür diledi. Fakülte yetkilileri, kadınların aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle, kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirdiklerini belirtti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:38
Japonya'da skandal! Sınav sonuçlarını değiştirmişlerdi

 Japonya'da Tokyo Tıp Fakültesi (TMU) yetkilileri, fakültenin, aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

BBC'nin haberine göre, skandalla ilgili yürütülen uluslararası bir araştırma, fakültenin 2006'dan bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla fakülteye giriş sınav sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını tespit etti.

Fakülte ayrıca bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini de kabul etti.

TMU'nun yöneticilerinden Tetsuo Yukioka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu güvenine ihanet ettiklerini belirterek, bununla ilgili özürlerinin kabul edilmesini istedi.

Yukioka, gelecek yıl düzenlenecek sınavların adil şekilde yapılacağını ifade etti.

Yomiuri gazetesi, Tokyo Tıp Fakültesinin kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla fakülteye giriş sınav sonuçları üzerinde değişiklik yaptığını yazmıştı. Gazetenin haberinde, kadın adayların 2010'da sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturması üzerine fakültenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedilmişti.

KADIN DOKTOR ADAYLARIN SONUÇLARI YÜZDE 10 DÜŞÜRÜLDÜ

Japon medya kuruluşları Kyodo ajansı ve NHK televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer vermişti.

NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık yüzde 10 düşürüldüğünü açıklamıştı. 

Fakültenin halkla ilişkiler bölümü, yetkililerin haberi hayretle karşıladığını ve iddiaların inceleneceğini bildirmişti.

Japonya Eğitim Bakanı Yoşimasa Hayaşi de kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek, harekete geçmeden önce fakülte soruşturmasının sonucunu almayı beklediklerini söylemişti.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 18:38
  1. Japonya
  2. Tokyo Üniversitesi
  3. kadın doktor adayları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a sakatlık şoku
    1. Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a..
    2. El dokuması halı nasıl temizlenir?
    3. Geri dönüşüm gelecek kurtarır
    4. Depremin vurduğu Endonezya yardım..
    5. ABD'de kafasından vurulan Türk polisi..
    6. Evde kırlent nasıl yapılır?
    7. Ordu'daki sel felaketi sonrası..
    8. Mekke-i Mükerreme'de hac güvenliği..
    9. Örgü nasıl bitirilir?
    10. Türkiye-ABD arasındaki kritik görüşme..
    11. Ronaldo hakkında şok iddia! Korktuğu..
    12. Cam ocaktaki kirler nasıl temizlenir?
    13. Rum gazetesinden tarihi itiraf!..
    14. Spor ayakkabılar nasıl yıkanır?
    15. Van Hooijdonk'tan Fenerbahçelilere..
    16. Meclis'i bombalayan pilotun teğmen..
    17. Pırasalı köfte tarifi
    18. Berat Albayrak'tan vatandaşlara 'İmar..
    19. Terör devleti İsrail'den Rusya'ya..
    20. Kılıçdaroğlu ile İnce cenazede bile..
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?