Japonya'da sigara yasası onaylandı

Japonya'da ilk kez kabul edilen yasaya göre, okul, hastane ve devlet daireleri içinde sigara içilemeyecek.

Kurum binalarında 100 metrekarelik bir avlunun olması durumunda bu alanlarda sigara içmek serbest olacak.

Yasayla 2020'de yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda sigara içilme oranının azaltılması hedefleniyor.

Kabul edilen yasa 2020'ye kadar aşama aşama uygulanacak.

Yaklaşık 127 milyon nüfusa sahip Japonya'da 20 milyon kişinin sigara tiryakisi olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

