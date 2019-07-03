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Japonya’da şiddetli yağış: 1 ölü

Japonya’nın güneybatısında etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
Japonya’da şiddetli yağış: 1 ölü

Japonya’nın güneybatısında etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Riskli bölgelerdeki binlerce kişi için tahliye emri yayınlandı.


Japonya’nın Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki ve Ehime eyaletlerinde Pazartesi gününden bu yana etkisini gösteren yağışların, Çarşamba ve Perşembe günleri etkisini daha da artıracağı uyarısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yağış artışının sürmesi halinde, 1-5 arasındaki en yüksek alarm seviyesini gösteren ‘acil yağmur uyarısı’ yayınlanabileceğini bildirdi. Riskli bölgelerdeki vatandaşları toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı uyaran yetkililer, bölge sakinlerine, gerekli görmeleri halinde acil durum uyarılarını beklemeden söz konusu bölgelerden ayrılma tavsiyesinde bulundu.



1 kişi öldü


Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima bölgesinde bu sabah bir evin tamamen yıkıldığı, birçok evin ise kısmen zarar görerek kullanılamaz hale geldiği bildirildi. 70 yaşlarındaki bir kadının ise Pazartesi günü evinin yakınında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çamur altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Binlerce kişiye tahliye emri


Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima, Kirishima ve Aira kentlerinde, 370 bin hanedeki toplam 790 binden fazla kişi için tahliye emri yayınlandı. Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinin yanı sıra Kagoshima Eyaleti’nin farklı bölgelerinde, 264 bin hanedeki yaklaşık 559 bin kişiye ise tahliye tavsiyeleri verildi. Şiddetli yağmurla ilgili 5 aşamalı bir ulusal uyarı sisteminde, ‘tahliye emri’ ve ‘tahliye tavsiyesi’ en riskli kategorileri oluşturuyor. ‘Tahliye emirleri’, ‘tavsiyelere’ göre daha acil olan durumlarda yayınlanıyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
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