Japonya'da şiddetli deprem!
Japonya'nın başkenti Tokyo'da meydana gelen şiddetli deprem kentteki binaları salladı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:37
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Japonya'da, başkent Tokyo'nun güneybatısında bulunan fay harekete geçti.
Yerel saatle akşam 20.23'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tokyo açıklarında gerçekleşen sarsıntının derinliği, 39 kilometre.
Depremin Tokyo'daki binaları salladığı bildiriliyor.
Japon meteoroloji yetkilileri, sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısı vermedi.
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