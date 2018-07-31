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Japonya'da sıcaklık ve felaketler bir ayda 300'ü aşkın kişi öldü

Temmuz ayında hava koşullarına bağlı felaketlerde ölenlerin sayısı 300'ü aştı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:24
Japonya'da sıcaklık ve felaketler bir ayda 300'ü aşkın kişi öldü

Ülkede afet yönetiminden sorumlu resmi makamlar, ayın ilk iki haftasında Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kayıp 9 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yetkililer ayrıca, hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı ülkede, temmuz ayı içinde 100'e yakın kişinin aşırı sıcaklar kaynaklı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdiğini belirtti.

57 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberinde, 30 Nisan-29 Temmuz tarihlerinde ülkede etkisini gösteren sıcaklardan 125 kişinin öldüğü, 57 bin 500'den fazla kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:24
  1. 300'den fazla ölü
  2. Japonya
  3. kötü hava şartları
  4. felaket

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