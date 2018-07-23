Japonya'da sıcaklık rekor düzeye çıktı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama'da 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti.

Sıcaklık ülkenin merkezindeki Nagoya'da 39, başkent Tokyo'da da 37 dereceye kadar çıktı.

Japonya'da hafta sonunda aşırı sıcaklıklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Tokyo'da Cumartesi günü ambulanslar bir günde 3 bin 99 sefer yaparak rekor kırmıştı.

Ülkede ay başından bu yana aşırı sıcak havaya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Sıcak hava dalgası Güney Kore'de de etkili olmaya başladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin kuzey doğusundaki Gangneung şehrinde gündüz en düşük sıcaklık 31 derece ölçüldü. Bunun, bu kapsamda ölçülen en yüksek değer olduğu kaydedildi.

Başkent Seul'de gündüz en düşük sıcaklık 29 dereceye kadar çıktı.

Kaynak: AA