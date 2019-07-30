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Japonya'da sıcak havalar nedeniyle 11 kişi öldü

Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 11 kişi öldü, 5 bin 664 kişi güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

30 Temmuz 2019 Salı 09:08
Japonya'da sıcak havalar nedeniyle 11 kişi öldü

ANKARA (AA) - Japonya'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle geçen hafta 11 kişinin öldüğü, 5 bin 664 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kyodo ajansının Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberinde, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar nedeniyle geçen hafta 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, yağmur sezonunun sona ermesiyle havaların hızla ısındığı ve aşırı sıcaklıklara bağlı olarak 5 bin 664 kişinin de sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğu, bunlardan 119'unun en az 3 hafta hastanede kalması gerektiği kaydedildi.

Yetkililerin, ülkede gelecek haftalarda da etkisini devam ettirmesi beklenen yüksek sıcaklıklara karşı halkı önlem almaları yönünde uyardığı, bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:08
  1. Aşırı sıcaklar
  2. Japonya
  3. sıcak hava

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