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Japonya’da Sevgililer Günü rövanşı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde yalnızca kadınların erkeklere hediye aldığı Japonya’da, bu kez sıra erkeklerde.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:39
Japonya’da Sevgililer Günü rövanşı

14 Şubat Sevgililer Günü’nde yalnızca kadınların erkeklere hediye aldığı Japonya’da, bu kez sıra erkeklerde. Ülkede her yıl Sevgililer Günü’nün rövanşı olarak kutlanan 14 Mart yani "Beyaz Gün" öncesi erkekler alışveriş telaşına düştü.


Japonya’da Sevgililer Günü dünyanın diğer ülkelerinden farklı kutlanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yalnızca kadınların erkeklere hediye aldığı Japonya’da, bu farklı geleneğin bir bedeli var. Her sene 14 Mart geldiğinde, bu kez erkekler adeta 14 Şubat’ın bedelini ödercesine partnerlerine hediye alıyor. 14 Mart’ta kutlanan Beyaz Gün’de, kadınların ise hediye alması gerekmiyor.



Beyaz gün yoğunluğu


Ülkede uzun yıllardır kutlanan Beyaz Gün öncesi bu sene de her yıl olduğu gibi erkekler partnerlerine hediye almak için alışveriş telaşına düştü. Japonya’da yaşayan Hollanda vatandaşı Yonathan Oamnes (31), Sevgililer Günü’nde kadınların erkeklere hediye aldığını, Beyaz Gün’de ise erkeklerden hediye beklendiğini söyledi. Kendisi de bir Japon’la evli olan Oamnes, "Ben de Beyaz Gün için eşime bir kutu çikolata aldım" şeklinde konuştu.



En popüler hediye çikolata


Beyaz Gün için en popüler hediyeleri çikolata, şeker ve farklı karakterleri temsil eden oyuncak bebeklerin oluşturduğunu söyleyen Japon vatandaşı Koiji Koshigawa (33) ise, “Kız arkadaşıma ona karşı beslediğim büyük aşkı zaten hediye ettim, son olarak da kendi ellerimle çikolatalı kek yapacağım” diye konuştu.



’Oldukça adil’


Kadınların ve erkeklerin birbirlerine hediye alması için iki farklı özel günün bulunmasının adil olduğunu söyleyen Japon vatandaşı Aya Sugita (26), "Önce kadınlar sevdikleri erkeklere hediye alıyor. Ardından gelen Beyaz Gün’de ise erkekler kadınlara... Her iki tarafın da birbirine sevgisini göstereceği farklı günlerin olması oldukça adil" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:39
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