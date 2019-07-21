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Japonya’da sel uyarısı: Binlerce kişiye tahliye emri

Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle 111 bin kişi için tahliye emri verildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:36
Japonya’da sel uyarısı: Binlerce kişiye tahliye emri

Japonya’da etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle 111 bin kişi için tahliye emri verildi. Yetkililer, bölge sakinlerini sel ve toprak kayması riskine karşı uyardı.


Japonya’nın batısında cumartesi başlayan ve Hiroşima, Fukuoka ve Saga eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, bugün artarak devam etti. Japonya Meteoroloji Ajansı, Kuzey Kyushu’daki Fukuoka ve Saga eyaletlerine saatte 110 milimetre yağmur yağdığını açıkladı. Kaydedilen en şiddetli yağış ise, gece yarısından sabah 09.00’a kadar geçen 6 saatlik sürede görüldü. Kyushu’nun Kurume ve Tosu şehirleri 275 milimetre yağışa maruz kaldı.


Meteoroloji Ajansı yetkilileri, Fukuoka, Saga, Oita ve Hiroşima eyaletlerinin bazı bölümleri için toprak kayması uyarısı yaparken, bazı nehirlerde su seviyesinin sel riski seviyesinin üzerine çıktığı bildirildi.



Hayatı olumsuz etkiledi


Japonya’da etkisini gösteren aşırı yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Hiroşima ve Hatsukaichi şehirlerinde en az 54 bin, Kurume ve Asakura şehirlerinin bir kısmı ile Chikuzen şehrinin tamamında yaşayan 57 bin kişi için tahliye emirleri yayınlandı. Tahliye emirlerinden en az 111 bin kişi etkilendi.



Yağışlar 24 saat sürebilir


Pazartesi sabahına kadar devam edeceği tahmin edilen şiddetli yağışların, Kuzey Kyushu ve Şikoku bölgelerine 150 milimetre,Honshu bölgesine 100-120 milimetre yağmur bırakabileceği açıklandı. Yetkililer bölge sakinlerine tedbirli olma çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:36
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