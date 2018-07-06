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Japonya'da sel felaketi: 2 ölü

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:30
Japonya'da sel felaketi: 2 ölü

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 5 kişinin arandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberinde, Kansai bölgesinde sel ve toprak kayması nedeniyle yaklaşık 170 bin kişi için tahliye emri verildiği bildirildi. Yetkililer, Hiroşima ve Kyoto kentlerinde sele kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin batısında birçok kentte trafikte aksamalar yaşanırken, tren seferlerinin bazıları yapılamadı.

Meteoroloji uzmanları, yağışların pazar gününe kadar devam edeceğini ifade ederek, vatandaşları sel ve toprak kaymasına karşı uyardı.

 

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 15:30
  1. Japonya
  2. sel
  3. toprak kayması

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