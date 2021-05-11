Japonya'da romatizmal eklem iltihabı ilacı 'Baricitinib'ın Kovid-19'a karşı kullanımı onaylandı

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Aralık 2020'de başvurusu yapılan ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, tedavi için bakanlıkça uygun bulundu.

Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarının kullanımını da onaylamıştı.

Baricitinib" hapları günde bir kez ve takviye oksijene ihtiyaç duyan yetişkin hastalara yönelik "Remdesivir" ilacıyla beraber kullanılacak. Hamilelerin hapları kullanmaması tavsiye edildi.