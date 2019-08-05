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Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı

Aracın yazılımını geliştiren firma, uçan otomobil ile bir dakikalık uçuş denemesi gerçekleştirdi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:23
Japonya'da prototip uçan otomobil deneme uçuşu yaptı

ANKARA/TOKYO (AA) - Japonya'da geliştirilen uçan otomobilin prototipi ile deneme uçuşu yapıldı.

Kyodo'nun haberine göre, devlete ait bilgi teknolojileri firması NEC AŞ, yazılımını geliştirmekte olduğu elektrikli uçan otomobilin prototipiyle bir dakikalık insansız deneme uçuşu yaptı.

Chiba eyaletindeki Abiko tesisinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kilogram ağırlığındaki araç, bir dakikalığına yerden 3 metre yükseldi.

Uçuş ve konum belirleme için NEC'in geliştirdiği yazılımı kullanan prototipte 4 pervane bulunuyor.

NEC yetkilileri, şirket olarak aracı üretmeyi düşünmediklerini ancak yazılımlarının geliştirilen uçan otomobilde kullanılmasını umduklarını aktardı.

Japonya'da Cartivator adlı mühendislik şirketi, aralarında Panasonic ve Toyota Motor'un da bulunduğu 80 kadar firmanın da desteğiyle uçan otomobil geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2026'da kitlesel üretime geçmeyi planlıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:23
  1. uçan araç
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