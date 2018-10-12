Japonya'da Okinawa adasındaki Amerika üssü tartışılıyor

Japonya'nın Okinawa Adası'nın yeni seçilen valisi Denny Tamaki, adada bulunan ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesi konusunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Tokyo'da görüşen Vali Tamaki, ABD Deniz Piyade Teşkilatı Hava İstasyonu Futenma'nın durumuyla ilgili ABD ile varılan iki taraflı anlaşmanın kapsamlı şekilde tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

Askeri üssün adadan tamamen kaldırılmasını savunan Tamaki, "Henoko'da yeni bir üs inşa edilmesine karşıyım ve Okinawa halkı da valilik seçimde bu konuya ilişkin karşıtlığını ifade etti. Başbakan Abe'den, Okinawa halkının sesine kulak vermesini istiyorum." dedi.

Eski Vali Takeşi Onaga'nın ağustosta pankreas kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından geçen ay yapılan seçimin galibi, Okinawa'daki Amerikan askeri varlığını eleştiren, Liberal Parti adayı Denny Tamaki olmuştu.



ABD üssünün Henoko'ya taşınması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinin ardından, geçen yıl şubat ayında, ABD üssünün taşınacağı Henoko kıyı şeridindeki yeni tesisin yapımına başlanmıştı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, hükümetin doğal çevreyi ve yerel halkın yaşamını korumak için elinden geleni yapacağını ancak üssün Henoko'ya taşınması planına da bağlı kalacağını söyleyerek, "Burası kanunlarla yönetilen bir ülke. Hem devlet hem de Okinawa eyaletinin, iş birliği içinde Anayasa Mahkemesinin kararı uyarınca ıslah planına içtenlikle uyacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Adanın Ginowan şehrindeki ABD Deniz Piyade Teşkilatı Hava İstasyonu Futenma'nın taşınacağı alanın kara kısmındaki inşaatı 2015'te başlamıştı.

Abe hükümeti, Okinawa yerel hükümeti ile varılan anlaşmanın ardından 2016'nın mart ayında inşaatı durdurmuştu. Üssün kara kısmındaki inşaat, Anayasa Mahkemesinin Okinawa hükümetini haksız bulmasının ardından 27 Aralık 2016'da tekrar başlamıştı.

Diğer yandan mahkeme, 2016 sonunda, Ginowan şehrinde bulunan ABD'nin Futenma Hava Üssünün, günlük hayatları ve sağlıklarının altüst olmasına yol açtığı ve sürekli uçak kazası korkusuyla yaşamalarına neden olduğu gerekçesiyle 3 bin 400 kişinin açtığı davalarda hükümeti, toplam 22 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Okinawa'da ABD'nin 32 üssü bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüz ölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da konuşlu durumda. Bölge sakinlerinin çoğunun, "suç oranı, gürültü kirliliği ve kaza riskinin arttığı" gerekçesiyle üssün adadan tamamen taşınmasını talep ettiği belirtiliyor.