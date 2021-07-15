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Korona Virüs

Japonya'da moderna aşısı 12 yaş ve üzerine uygulanacak

Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onaya sunacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 08:23:00 -
Japonya'da moderna aşısı 12 yaş ve üzerine uygulanacak

Kamu yayıncısı NHK'nın Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke geneli 18 yaş ve üstü kişilere uygulanan Moderna aşısının kapsamı genişletilecek.

Moderna'nın yerel ortağı Japon ecza devi Takeda kanalıyla bakanlığa iletilen son verilerin uzman heyetten onay alması bekleniyor.

Onay sonrası Moderna aşısı Japonya genelinde 12 yaş ve üstü herkese uygulanabilecek.

ABD'li üretici Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasının onayı mayıs ayında verilmişti.

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