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Korona Virüs Japonya'da koronavirüsün yeni türü tespit edildi
Korona Virüs

Japonya'da koronavirüsün yeni türü tespit edildi

Japonya'nun başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda karantina altına alınan 4 kişide koronavirüsün yeni bir türüne rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 06:02:00 -
Japonya'da koronavirüsün yeni türü tespit edildi

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo’daki Haneda Havalimanı'nda Brezilya çıkışlı 4 yolcuda Kovid-19’un yeni türüne rastlandı.

Sağlık Bakanlığı, Brezilya’nın Amazonas eyaletinden gelen ve 2 Ocak’ta Haneda Havalimanı'na inen yolcuların girdikleri karantina sonrası testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Karantinadaki 4 kişiden 40’lı yaşlardaki kişinin nefes güçlüğü çektiği, 30’lu yaşlardaki kadının boğaz ve baş ağrısı yaşadığı, genç bir erkeğin de ateşinin yükseldiği kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, yolcuların numunelerini inceleyen Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID), Kovid-19'un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada bu yeni türün "ciddi semptomlar gösterdiği ya da daha bulaşıcı olduğu" yönünde kanıt bulunamadığı kaydedildi.

NIID Başkanı Wakita Takaji da bulunan yeni türün, daha önce İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen varyant ile bazı benzerlikler taşıdığını söyledi.

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