  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Japonya’da koronavirüs tedbirleri tamamen kaldırıldı
Korona Virüs

Japonya’da koronavirüs tedbirleri tamamen kaldırıldı

Japonya’da korona virüs ile mücadele kapsamında ülkenin 18 eyaletinde uygulanan yarı OHAL tedbirleri kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 06:00:00 -
Japonya’da koronavirüs tedbirleri tamamen kaldırıldı

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle hükümetin birçok eyalette yarı OHAL tedbirlerini hayata geçirdiği Japonya’da, günler sonra ilk kez OHAL'siz döneme girildi.

Tedbirler son buldu

İlk olarak 9 Ocak'ta Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde ilan edilen ve kapsamı bir dönem 36 eyalete kadar genişletilen uygulama, son olarak etkili olduğu 18 eyalette de bugün itibariyle son buldu.

Günlük yaşamı kısıtlamak yerine, restoran ve benzeri kalabalık alanlarda insan trafiğini azaltmayı hedefleyen tedbirlerin, Tokyo ve komşu eyaletleri Chiba, Kanagawa ve Saitama ile Aichi, Osaka ve Kyoto da dahil 18 eyalette kaldırılması ile Japonya'da sosyal yaşamın bugün itibariyle normale dönmesi bekleniyor.

Ülkedeki 47 eyaletin tümünü kapsayan topyekün OHAL'in aksine, sınırlı bölgelerde hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan yarı OHAL uygulaması altında bölge valileri restoran ve bunun gibi işletme sahiplerinden işletmelerini erken kapatmalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep etmişti.

Bu tür taleplere meşru sebepler olmaksızın yanıt vermeyen işletmelere ise para cezası uygulanacağı belirtilmişti. Buna karara rağmen sokağa çıkma yasağı gibi radikal tedbirlere başvurulmamıştı.

Öte yandan Japonya'da dün 27 bin 701 yeni Covid-19 vaksının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde toplam vaka sayısı 6 milyon 137 bin 317'ye ulaşmış, son 24 saatte 58 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ise Covid-19 kaynaklı ölü sayısı da 27 bin 196'ya yükselmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri yayınlandı! Yattığı hastanenin büyük sırrı ortaya çıktı
Gündem

Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri yayınlandı! Yattığı hastanenin büyük sırrı ortaya çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in hastaneden çıkış görüntüleri örgütün sosyal medya hesabından yayınlandı. Gülen’in tedavi gördüğü hastanenin s..
Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri yasaklandı
Dünya

Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri yasaklandı

Rusya’da Facebook ve Instagram aşırılık yanlısı olarak tanımlanırken, çatı kuruluşları Meta’nın faaliyetleri yasaklandı.

Hem darbettiler hem alkışla protesto edip hastanenin arka kapısını kilitlediler! Doktor üniformalı zorbalar hakkında soruşturma
Gündem

Hem darbettiler hem alkışla protesto edip hastanenin arka kapısını kilitlediler! Doktor üniformalı zorbalar hakkında soruşturma

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde doktor tarafından güvenlik kamerası görüntülerinde saldırıya uğradığı ortaya çıkan uzma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay