Japonya'da korona alarmı! 2 haftada 50 kat arttı

Kyodo ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirdi.

Japonya'da son 24 saatte 25 bin 630 vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 859 bin 973'e çıktı.

Bazı bölgeler ise kendi rekorlarını kırdı. Güneydoğudaki Osaka kentinde 3 bin 692, en güneydeki Okinawa adasında 1829, Hiroşima'da ise 1000'den fazla vaka kayıtlara geçti.

1 Ocak 2022'de vaka sayısı 457 olarak kayıtlar geçmişti.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.