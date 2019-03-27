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Japonya’da korkutan yangın

Tokyo’da restoran olarak hizmet veren bir teknede yangın çıktı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
Japonya’da korkutan yangın

Tokyo’da restoran olarak hizmet veren bir teknede yangın çıktı.


Tokyo’nun Arakawa Nehri’nde restoran olarak hizmet veren bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis, alevlere teslim olan teknede bulunan 4 personelin kaçmayı başardığını söyledi. Bir personelin hafif yaralandığı, birinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


Görgü tanıkları, yangının teknede yaşanan şiddetli patlamanın hemen ardından çıktığını söyledi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:08
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