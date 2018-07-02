Japonya'da kimyasal tesiste patlama: 1 ölü!

Medyadaki haberlere göre, Fukui kentinde faaliyet gösteren bir tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Kimyasal üretim yapan tesisteki patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, itfaiyecilerin yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi.