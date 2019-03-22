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Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık skandalı

33 kadın Tokyo Tıp Üniversitesine tazminat davası açtı

22 Mart 2019 Cuma 17:01
Japonya'da kadın doktor adaylarına ayrımcılık skandalı

ANKARA (AA) - Japonya'da 33 kadın, üniversitenin kendi düzenlediği giriş sınavlarında notlarının erkek adaylar lehine kasıtlı olarak düşürüldüğü gerekçesiyle Tokyo Tıp Üniversitesine tazminat davası açtı.

Kyodo'da yer alan habere göre, 33 kadın 2006-2018 yılları arasında girdikleri sınavda erkek adaylar lehine notlarının düşürülmesi nedeniyle uğradıkları zararın giderilmesi için toplamda 1,2 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Davayı açan kadınlardan biri, "Eğer sessiz kalsaydık, bu konu unutulup gidecekti." ifadesini kullandı.

Tokyo Tıp Üniversitesinde ağustos ayında giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra Tokyo Tıp Üniversitesinin akreditasyonu iptal edilmişti.



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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:01
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