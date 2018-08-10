Japonya'da helikopter dağa çarptı!

Japonya'da 9 kişiyi taşıyan bir arama kurtarma helikopteri düştü.

Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopteriyle havalandıktan sonra irtibat kesildi.

Helikopterin kaybolduğunun duyurulmasından saatler sonra enkaz, ülkenin ortasındaki Nakanojo kasabası yakınındaki bir dağda bulundu.

Amerikan Associated Press haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, helikopterin paramparça olduğu görülüyor.

Helikopterin içinde dört arama kurtarma görevlisi ve beş itfaiyeci vardı.