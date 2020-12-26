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Korona Virüs Japonya'da günlük vaka sayıları 4 gün üst üste rekor kırdı
Korona Virüs

Japonya'da günlük vaka sayıları 4 gün üst üste rekor kırdı

Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları üst üste 4 gün boyunca rekor kırdı. Ayrıca ülkede 2 kişide daha mutasyona uğrayan virüs görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 18:32:00 -
Japonya'da günlük vaka sayıları 4 gün üst üste rekor kırdı

Japonya'da günlük koronavirüs vaka sayıları üst üste 4 gün boyunca rekor kırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 3 bin 849 vaka tespit edildi, 20 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 219 bin 114'e, toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 220'ye ulaştı.

Vaka sayılarında 4 gün üst üste rekor

Ülkede günlük koronavirüs vaka sayısı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde üst üste en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Son gelişme ile birlikte Japonya'da 4 gün boyunca vaka rekoru kırılmış oldu.

Mutasyona uğrayan virüs 2 kişide daha görüldü

Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün Japonya'da dün ilk kez doğrulanması endişeleri arttırmıştı. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura İngiltere'den döndüğü tespit edilen 5 kişide yeni türe rastlandığını açıklamıştı. Son olarak bugün, İngiltere'ye seyahat ettiği belirlenen 2 kişide daha mutasyona uğrayan koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

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