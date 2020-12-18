  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları rekor tazeledi
Korona Virüs

Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları rekor tazeledi

Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 3 bin 202'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 03:58:00 -
Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları rekor tazeledi

Yeni tip koronavirüs salgınının son 1 ayda yeniden etkisini gösterdiği Japonya'da, pandeminin başından bu yana bir ilk gerçekleşti. Günlük Covid-19 vakalarının sayısı yeni bir rekor kırarak 3 bin 200 sınırını aştı.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde kayıtlara geçen enfeksiyon sayısı 3 bin 202 olurken, toplam vaka sayısı 191 bin 638'e ulaştı.

Öte yandan son 24 saatte 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise 2 bin 792 oldu.

Ülkenin başkenti Tokyo'da, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşan günlük enfeksiyonların sayısı 822 olurken, dev metropolün yönetimi uzman görüşleri doğrultusunda sağlık sitemi ile ilgili alarm seviyesini en yükseğe çıkarma kararı aldı. Kararda, yatan hasta sayısındaki artışın hastanelerin düzenli tıbbi bakım sağlamasını zorlaştırmasının etkili olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı
Gündem

Almanya'dan büyük alçaklık! Türkiye düşmanlığı sonunda bunu da yaptırdı

Alman devlet televizyonu ZDF skandal bir belgesel yayınladı. Milyonlarca izleyicisine terör örgütü PKK propagandası yapan kanal, Almanya'da ..
Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyiş devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hey..
Ali Babacan'a anlamlı soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?
Siyaset

Ali Babacan'a anlamlı soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesinde nerede olduğuna dair henüz bir netlik kazanmayan DEVA P..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay