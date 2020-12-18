Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayıları rekor tazeledi

Yeni tip koronavirüs salgınının son 1 ayda yeniden etkisini gösterdiği Japonya'da, pandeminin başından bu yana bir ilk gerçekleşti. Günlük Covid-19 vakalarının sayısı yeni bir rekor kırarak 3 bin 200 sınırını aştı.

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde kayıtlara geçen enfeksiyon sayısı 3 bin 202 olurken, toplam vaka sayısı 191 bin 638'e ulaştı.

Öte yandan son 24 saatte 24 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı ise 2 bin 792 oldu.

Ülkenin başkenti Tokyo'da, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşan günlük enfeksiyonların sayısı 822 olurken, dev metropolün yönetimi uzman görüşleri doğrultusunda sağlık sitemi ile ilgili alarm seviyesini en yükseğe çıkarma kararı aldı. Kararda, yatan hasta sayısındaki artışın hastanelerin düzenli tıbbi bakım sağlamasını zorlaştırmasının etkili olduğu bildirildi.