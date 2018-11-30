Japonya'da Ghosn'un tutukluluk süresi uzatıldı

ANKARA (AA) - Japonya'da mahkeme, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan'ın eski üst yöneticisi Carlos Ghosn'un tutukluluk süresinin 10 gün daha uzatılmasına hükmetti.

Kyodo Ajansında yer alan habere göre, Tokyo bölge mahkemesi, savcıların Ghosn'un 10 Aralık'a kadar tutuklu kalması talebini kabul etti.

Ghosn 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı.



Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için "operasyon direktörlüğü" sıfatıyla Nissan'a gelmişti.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliği'ne getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.



Yakıt veri manipülasyonunun etkilediği Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'un sermaye ortaklığına katıldı.



Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla en önemli rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

















