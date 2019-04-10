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Japonya'da Fukuşima'ya komşu kasabaya kısmi yerleşim izni verildi

Hükümet, nükleer sızıntının yaşandığı Fukuşima Nükleer Santralinin bulunduğu Okuma kasabasının yüzde 40'ını yeniden yerleşime açtı

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:34
Japonya'da Fukuşima'ya komşu kasabaya kısmi yerleşim izni verildi

TOKYO (AA) - Japonya'da, 2011'de deprem ve ardından meydana gelen dev dalganın sızıntıya yol açtığı Fukuşima Nükleer Santraline komşu Okuma kasabası için çıkarılan zorunlu tahliye emri kısmen kaldırıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, merkezi hükümet, deprem ve tsunaminin yol açtığı kazada reaktörlerinin üçünde nükleer sızıntı meydana gelen santralin 7 kilometre güneybatısındaki kasabanın yüzde 40'ının yeniden yerleşime açılacağını bildirdi.

Kararın bölgedeki serpinti ölçümlerinin insan sağlığı için zararlı seviyenin altına düşmesinin ardından alındığı belirtildi.

Kasabanın yerleşime açılan mahallelerindeki kayıtlı yerleşimci sayısının 367 olduğu ifade edildi. Bu rakam, tahliye emri öncesinde 10 bin 341 kişinin yaşadığı kasabanın nüfusunun yalnızca yüzde 3,5'ini oluşturuyor.

Öte yandan bölgedeki nükleer serpinti seviyesinin, nükleer santral çalışanları için normal kabul edilen seviyede olması ve hala kaza öncesindeki seviyelerin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle kasaba sakinleri evlerine dönme konusunda çekimser davranıyor.

Pazartesi itibarıyla yalnızca 21 hanedeki 48 vatandaşın evlerinde kalmak üzere başvurduğu kaydedildi.

Kasaba daha önce kısmen ziyarete açılmıştı.

Santrale komşu Futaba ve çevredeki diğer kasabalara ise hala giriş yasağı bulunuyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:34
  1. Fukuşima
  2. Japonya
  3. nükleer serpinti
  4. tahliye emri
  5. yerleşim izni

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