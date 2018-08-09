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Japonya'da dev mavi balina yavrusu, kıyıya vurdu

Japonya sahillerinde ilk kez görülen ölü mavi balinanın kalıntıları incelenecek. Bu yıl doğan erkek balina yavrusunun boyu 10 metre 52 cm olarak ölçüldü.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:29
Japonya'da dev mavi balina yavrusu, kıyıya vurdu

Japonya'da dev bir mavi balina, Kamakura şehri sahillerinde karaya vurdu. 10 metre uzunluğundaki mavi balina, geçtiğimiz gün Japonya'nın Kamakura şehri sahillerinde karaya vurmuş olarak bulundu. Uzmanlar, ülkede böyle nadir bulunan bir türün ilk defa görüldüğünü söyledi.

Dev mavi balina yavrusunun ölüm nedeni henüz bilinmezken, kalıntıların uzmanlar tarafından incelenmesi için Kamakura sahiline çadırlar kuruldu. Balinanın kalıntıları, incelenmek üzere Shizuoka eyaletindeki bir tesise nakledilecek.

Tokyo Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi'nden Yuko Tajima, erkek mavi balina yavrusunun bu sene doğduğunu ve boyunun 10 metre 52 santim olduğunu söyledi.

Türünün en büyüğü olan mavi balinaların boyları 30 metreye, ağırlıkları ise 170 tona kadar çıkabiliyor.

Mavi balinalar on yıllardır süren ticari balina avcılığından sonra Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından tehlike altındaki canlılar arasında sayılıyor. Dünyada sadece 10 bin ila 25 bin arasında mavi balina bulunduğu belirtilirken, iklim değişikliği ve gemilere çarpma tehlikesi balinaları tehdit ediyor.

 

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:29
  1. Japonya
  2. Mavi Balina
  3. mavi balina yavrusu
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