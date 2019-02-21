0553 313 94 23

Japonya'da deprem

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 5,7 büyüklüğüne deprem meydana geldi

21 Şubat 2019 Perşembe 16:26
Japonya'da deprem

ANKARA (AA) - Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ülkeyi oluşturan 4 büyük adanın en kuzeyindeki Hokkaido'da 5,7 büyüklüğüne deprem meydana geldi.

Yerin 30 kilometre altında gerçekleşen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı da depremin ardından tsunami uyarısı yapılmayacağını açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:26
  1. Deprem
  2. Hokkaido Adası
  3. Japonya
  4. tsunami

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi
    1. ESOGÜ’lü genç diş hekimi adayları..
    2. Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın..
    3. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    4. Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    5. Görevdeyken ölen vali isminin..
    6. Bilecikspor transferin son gününde 2..
    7. Vatandaştan İmamoğlu’na15 Temmuz..
    8. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    9. GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci..
    10. Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla..
    11. Otomobil halk otobüsüne arkadan..
    12. Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan..
    13. Sivasspor'da Antalyaspor maçı..
    14. Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi
    15. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu..
    16. Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar..
    17. Judo müsabakaları ve Analig seçmeleri..
    18. Başkentte "Kahvaltı Festivali"
    19. AK Parti'nin Denizli mitingi
    20. Ücretli öğretmenlerden "kadro" talebi
    21. "Struma gemisinde 77 yıl önce hayatını..
    22. DG Sivasspor’da, Antalyaspor maçı..
    23. Formülünü Churchill'e bile vermediler!..
    24. Kahramanmaraş’ta öğrenciler tarihi..
    25. İŞKUR’dan engelli vatandaşlara hizmet..
    26. Başkan Aydın’dan, Sivas Belediyespor’a..
    27. ‘Yeşil Bayrak’ ödülü için geri dönüşüm..
    28. Beşiktaş teknik heyeti ve futbolculara..
    29. Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl..
    30. Bankanın aldığı "full paket ücreti"..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!