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Japonya'da cüzzam hastalarının yakınlarına tazminat ödenmesi kararı

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, tecrit politikasına maruz bırakılan cüzzam hastalarının yakınlarına tazminat ödenmesi yönündeki mahkeme kararına hükümetin itiraz etmeyeceğini açıkladı

09 Temmuz 2019 Salı 14:00
Japonya'da cüzzam hastalarının yakınlarına tazminat ödenmesi kararı

TOKYO (AA) - Japonya'da hükümet, aile bağlarını zedeleyen ve uzun süreli ön yargıya yol açan tecrit politikasına maruz bırakılan cüzzam hastalarının yakınlarına tazminat ödenmesine yönelik mahkeme kararına uyacağını açıkladı.

Başbakan Abe Şinzo, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, hükümetin, Kumamoto Bölge Mahkemesinin geçen ay 541 davacıya tazminat ödenmesi yönünde verdiği kararı temyize götürmeyeceğini belirtti.

Hükümetin, cüzzam hastalarının yakınların maruz kaldığı sıkıntıları devam ettirmeyeceğini ifade eden Abe, "Mahkeme kararına itiraz etmeme karar verdik." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Takumi Nemoto, hükümetin yakın zamanda eski mağdurların yakınları için tazminat ödemelerine başlayacağını söyledi.

Kumamoto Bölge Mahkemesi, geçen ay, 1996'a kadar önlenemeyen tecrit politikasının, hastaların ve akrabalarının haklarını ihlal ettiğine hükmederek hükümetin davacılara 370 milyon yen (yaklaşık 19,5 milyon lira) tazminat ödemesine hükmetmişti.

Japonya'da 561 davacının her biri, eğitim, iş ve özel hayatta ayrımcılık ve zorbalık nedeniyle maddi ve manevi 5,5 milyon yen (yaklaşık 300 bin lira) tazminat talep ediyordu.

Mahkeme, ülke genelinde eski cüzzam hastalarının aile üyesi 561 davacıdan 541'inin her birine 330 bin yen ile 1,43 milyon yen arasında tazminat ödenmesine karar vermişti.

Hakim Kotaro Endo, Japonya parlamentosunun ihmali nedeniyle cüzzam hastalarının ve ailelerinin yaşamlarının büyük zarar gördüğünü belirtmişti.

Japonya'da 12 binden fazla cüzzam hastası ülke genelindeki 14 tecrit merkezinde tutulmuştu. Bugün hala bin 500 kadarının bu merkezlerde kaldığı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:00
  1. cüzzam
  2. Japonya
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