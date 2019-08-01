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Japonya'da çocuk istismarında artış

Mart 2018-2019'da 159 binden fazla çocuk istismarı vakası ihbar edildi

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
Japonya'da çocuk istismarında artış

ANKARA (AA) - Japonya'da, Mart 2018-2019'da 159 binden fazla çocuk istismarı vakası ihbar edildiği bildirildi.

Hükümet verilerine dayandırılan Japonya ulusal NHK televizyonunun haberine göre, ülke genelinde, Mart 2018-2019 döneminde çocuk danışmanlık merkezlerine rekor seviyede istismar vakası ihbarı geldi.

Refah Bakanlığı yetkilileri, raporlanan vakaların toplamda 159 bini aştığını ve bu oranın önceki döneme göre 26 bin arttığını belirtti.

Yetkililer, 1990'dan beri çocuk istismarı vakalarının giderek yükseldiğine, 2018-2019 döneminde ise en yüksek rakama ulaştığına dikkati çekti.

En çok görülen çocuk istismarı türlerinde, 88 bin vaka ile psikolojik şiddet başı çekiyor.

Psikolojik şiddeti, 40 bin ile fiziksel taciz, 29 bin ile ihmal ve bin 700 ile cinsel taciz izliyor.

Veriler 18 yaş altı grubu kapsıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:36
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