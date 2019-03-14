0553 313 94 23

Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamele rekor seviyede

Japonya’da çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele vakaları 2018 yılında rekor seviyeye ulaştı.

14 Mart 2019 Perşembe 09:39
Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamele rekor seviyede

Japonya’da çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele vakaları 2018 yılında rekor seviyeye ulaştı.


Japonya Ulusal Polis Ajansının, çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele vakalarına dair paylaştığı veriler, ülkede bu konuda var olan karanlık tabloyu ortaya koydu. Japonya genelinde 2018 yılında tutuklama veya sorgulama ile sonuçlanan bin 180 çocuğa yönelik şiddet vakası kaydedildiğini ortaya koyan verilere göre, 18 yaşın altındaki mağdurların sayısı ise bin 394 oldu.


Çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamele vakalarına dair geçen yılki sayının, polisin söz konusu alanda istatiksel veri toplamaya başladığı 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu açıklandı.


80 bin 252 çocuğun çocuk bakım merkezlerinde kötü muameleye maruzkaldığını ortaya koyan verilere göre, 4 bin 571 çocuk ise acil durumlarda ya da gece gözaltı tedbiriyle koruma altına alındı. Söz konusu iki kategorideki rakamların da rekor seviyede olduğu kaydedildi.



Kamuoyu gündeminden düşmüyor


Çocuklara kötü muamele vakalarının sık sık kamuoyunun gündemine geldiği Japonya’da geçtiğimiz Mart ayında, 5 yaşında bir kız çocuğunun ailesi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edildiği basına yansımıştı. Ocak ayında ise on yaşındaki bir kız çocuğu, Tokyo yakınlarındaki Chiba Eyaleti’ndeki evinde ölü bulunmuştu. Ailesi, şiddet ve kötü muamele şüphesiyle tutuklanmıştı.



Hükümet çare arıyor


Son yıllarda artan vakalar karşısında çözümarayışlarını sürdüren Japonya hükümeti, çocuğa yönelik şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi için yapılması planlanan yasal düzenlemeyi meclise sunmaya hazırlanıyor. Japon polisi ise, şiddet vakalarının erken tespiti için okullar ve çocuk bakım merkezleriyle daha yakın işbirliği içinde çalışmayı planlıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş çekilmelerine dikkat
    1. Diş çekilmelerine dikkat
    2. İstanbul'da eş zamanlı operasyon!
    3. Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer..
    4. Suriye’de bin 109 yardım çalışanı..
    5. GSM şirketleri bilgi vermeden zam..
    6. ”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde..
    7. Zeytin üreticileri bilgilendirildi
    8. İpekyolu’ndaki çocuklar “Aslan” ile..
    9. Göz kapak ameliyatı olurken nelere..
    10. Ebubekir Taşyürek: “Biz hizmet etmek..
    11. Japonya’dan 2020 Olimpiyatları ile..
    12. Fatsa’da halk konseri
    13. Hitler’den emekli maaşı alan 15..
    14. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    15. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    16. Tekirdağ için hazırlanan tarımsal..
    17. Elazığ’da hırsızlık ve uyuşturucu..
    18. Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve..
    19. Çöpün önündeki tabut herkesi korkuttu
    20. Taksicilerin gözü Başkan Alinur..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!