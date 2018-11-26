THY- Banjul
0553 313 94 23

Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:43
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

ANKARA (AA) - Japonya'da bir çiftlik evinde çoğu aynı aileden olduğu sanılan 6 ceset bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki bölgesi polisi, bir aile yakınının, Takachiho kasabasındaki Yasuo lihoshi isimli çiftçiye ait çiftlik evindekilere telefonla ulaşamadığına ilişkin ihbarda bulunması üzerine harekete geçti.

Söz konusu evde 3 erkek ve 3 kadın cesedi bulunduğunu belirten polis, teşhis ettiği 3 cesetten birinin Iihoshi'nin eşine, birinin 7 yaşındaki torununa ve diğerinin bir tanıdıklarına ait olduğunu belirtti.

Bu arada cesetlerin bazılarında bıçak kesikleri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, daha sonra evin 3 kilometre uzağındaki köprüden atlamış ya da düşmüş olan 1 erkek cesedi bulunduğunu ve cesedin Iihoshi'nin oğluna ait olabileceğini bildirdi.

Cesetlerin teşhisi için otopsi sürecinin devam ettiğini aktan polis, cinayet soruşturması başlattı.

Yetkililer, bölge sakinlerine dikkatli olmaları ve çocuklarını ders saati bittikten sonra okuldan kendileri almaları konusunda uyardı.




Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:43
  1. ceset
  2. çiftlik evi
  3. Japonya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barbunyalı roka salatası
    1. Barbunyalı roka salatası
    2. Sudan ve Mısır "bölgedeki güvenlik..
    3. İsrail güçleri Gazze sahilinde 3..
    4. Kastil sabunu kullanırken bunları..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Öksürüğü önemseyin!
    7. Bitcoin yeniden yükselişe geçti
    8. Amasya ve Düzce'de DEAŞ operasyonu
    9. ABD'den çok sert açıklama: Bu..
    10. Gastrit belirtileri nelerdir?
    11. Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin..
    12. Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3..
    13. Kayserispor'da birlik çağrısı
    14. Malezya'da Hindu tapınağının taşınması..
    15. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    16. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    17. Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset..
    18. ABD'den Rusya'ya "uluslararası hukukun..
    19. Tarihi iniş için geri sayım başladı!..
    20. Cezayir ile Çin arasında fosfat..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'