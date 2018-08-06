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Japonya'da cephanelik bulundu

Japonya'nın güneyinde bir ilkokulda 2. Dünya Savaşı sonunda buraya gömüldüğü sanılan cephanelik bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:50
Japonya'da cephanelik bulundu

Nişitokyo kentinde bir ilkokulun bahçesinde inşaat için yapılan kazıda 1400 kadar ateşli silah ve 1200 kılıç bulundu.

El bombası, kurşun ve top mermilerini de içeren cephaneliğin buraya 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından gömülmüş olabileceği belirtildi.

Japonya'da yerleşim birimlerinde patlamamış bomba ve silahlara sıklıkla rastlanıyor. Bir defada bu kadar yüksek sayıda silahın ele geçirilmesi ise nadiren yaşanan bir durum.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:50
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