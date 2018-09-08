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Japonya'da can kaybı 30'u buldu

Japonya'daki dağları devirecek kadar büyük heyelanlara yol açan 6,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 30'a ulaştı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:13
Japonya'da can kaybı 30'u buldu

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda önceki gün  meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Hokkaido yerel yönetiminden yapılan açıklamada ormanlık alanda çok  sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 30 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise hala  kayıp olduğu bildirildi.

Açıklamada toprak altında kaldığı sanılan kayıp kişileri kurtarma  çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Can kayıplarının 3'ü hariç tamamının toprak kaymalarının ormanlık  tepelerin eteğindeki yerleşimlere zarar verdiği Atsuma kasabası çevresinde  meydana geldi.

5,4 milyon nüfusun yaşadığı Ada'daki hanelerin yaklaşık yarısına  yeniden elektrik verilmeye başlandı. Kapatılan uluslararası havaalanı yeniden  hizmete açıldı.

Motor üretiminin büyük bölümünü buradaki fabrikalarında yapan otomotiv  devi Toyota afet durumu deneniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:13
  1. Japonya
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