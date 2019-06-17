Japonya’da bıçakla polise saldıran şahıs yakalandı

Japonya’da bir polis memurunu bıçakla yaralayıp silahını çalan ve kayıplara karışan saldırgan yakalandı.

Japonya’nın Osaka Eyaleti’nde dün bir polis memurunu bıçakla yaraladıktan sonra silahını çalarak kayıplara karışan saldırgan, bu saban erken saatlerde yakalandı. 33 yaşında olduğu öğrenilen ve cinayete teşebbüs ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli, sabah saat 06.30 sularında Mino şehrinde yakalandı. Polis, dünkü saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınında yaşadığı belirlenen şüphelinin Yujiro Limori olduğunu açıkladı. Şüphelinin çaldığı tabancanın da yakalandığında üzerinde olduğu öğrenildi.

Dün gerçekleşen olayın ardından aranan saldırganı yakalamak için güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından şüphelinin oğlu olabileceğini söyleyen bir kişinin polise ihbarda bulunduğu, böylece saldırganın kimliğinin belirlendiği öğrenildi. Saldırganın olaydan önce Cuma günü bölgedeki bir otelde konakladığı da öğrenildi.

Dün Japonya’nın Osaka Eyaleti’ndeki Suita şehrinde Suzunosuke Kose (26) adlı polis memurunu bıçakla ağır şekilde yaralayan saldırgan, polisin dolu tabancasını alarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken, saldırganın Pazartesi sabahına kadar yakalanmaması halinde bölgedeki okulların önlem olarak tatil edilebileceği açıklanmıştı. Saldırganın bu ay Osaka’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi için güvenlik zafiyeti oluşturulabileceği endişesi de gündemi meşgul etmişti.