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Japonya'da ayrımcılık skandalı! Sınav sonuçlarını değiştirdiler

Japonya'da Tokyo Tıp Fakültesinin kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirdiği iddiası ülkeyi karıştırdı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:56
Japonya'da ayrımcılık skandalı! Sınav sonuçlarını değiştirdiler

Japonya'da Tokyo Tıp Fakültesinin, aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirdiği iddia edildi.

Yomiuri gazetesinin, adları açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tokyo Tıp Fakültesi'nin 2011'den bu yana kadın öğrenci sayısını düşük tutmak amacıyla fakülteye giriş sınav sonuçları üzerinde değişiklik yaptığı belirtildi. 

Kadın adayların 2010'da sınavda başarılı olanların yüzde 38'ini oluşturmaları üzerine fakültenin bu yönteme başvurmaya başladığı kaydedildi. 

Diğer Japon medya kuruluşları Kyodo ajansı ve NHK televizyonu da haberlerinde tıp fakültesi sınavlarında hile yapıldığı iddialarına yer verdi. NHK, kadın adayların sınav sonuçlarının bazı yıllar yaklaşık yüzde 10 düşürüldüğünü bildirdi.

Fakültenin halkla ilişkiler bölümü, yetkililerin Yomiuri gazetesinin haberini hayretle karşıladığını ve iddiaların inceleneceğini açıkladı. 

Japonya Eğitim Bakanı Yoşimasa Hayaşi de kadın doktor adaylarına böyle bir ayrımcılık yapılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini belirterek harekete geçmeden önce fakülte soruşturmasının sonucunu almayı beklediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 20:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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