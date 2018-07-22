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Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler artıyor

Japonya'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle dün en az 11 kişinin öldüğü bildirildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:58
Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölümler artıyor

Japonya'da bu ayın başından beri etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle dün en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, kent merkezlerinde 40 dereceye ulaşan aşırı sıcak hava nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı çoğunluğu yaşlı en az 11 vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Başkent Tokyo'da ambulansların bir günde 3 bin 99 sefer yaptığı, bunun ülke tarihinde bir rekor olduğu ifade edildi.

Ülkede temmuzun ilk iki haftasında 30 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi aşırı sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere akın etmişti.

Meteoroloji uzmanları sıcak hava dalgasının ilerleyen haftalarda da etkisini sürdürmesini bekliyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:58
  1. japonya'da sıcak havalar öldürüyor

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