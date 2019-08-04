0553 313 94 23

Japonya’da aşırı sıcak yeni ölümlere neden oldu

Japonya’da 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle hafta sonu boyunca en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 14:34
Japonya’da aşırı sıcak yeni ölümlere neden oldu

Japonya’da 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle hafta sonu boyunca en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, vatandaşları sıcağa karşı dikkatli olmaya çağırdı.


Japonya’da yağışlı mevsimin geride kalmasıyla birlikte son 2 haftadır etkisini artıran aşırı sıcaklar, hafta sonunda 7 kişinin ölümüne neden oldu. Polis, cuma gününden bu yana, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişinin sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini açıkladı. Toyama şehrindeki bir otoparka park edilen araç içinde saatlerce kaldığı belirtilen bebeğin ölüm nedeni aşırı sıcak olarak belirlenirken, sıcak nedenli diğer ölüm vakalarının ise Nagasaki, Miyagi ve Tochigi bölgelerinden rapor edildiği öğrenildi.



38 dereceyi buldu


Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu boyunca görülen en yüksek sıcaklığın cumartesi günü Kyoto ve Kurume şehirlerinde 38 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi. Pazar günü Tokyo’da 34, Osaka’da ise 37 derecelik sıcaklıkların görüleceğini belirten yetkililer, vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaları, klimalı ortamlarda bulunmaları ve yeterli sıvı almaya özen göstermeleri konusunda uyardı.



Hayatı kabusa çevirdi


Japonya genelinde görülen aşırı sıcaklar, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaktan bunalan Japonlar, şemsiyeler ile güneşten korunmaya çalışırken, bazıları ise yelpazeler ya da pille çalışan fanlar ile serinlemeyi denedi. Mimi Tokawa (22), havaların aşırı sıcak olduğunu belirterek, "Sıcak dayanılmaz ve tehlikeli. Bu nedenle şemsiye olmadan dışarıya çıkmamaya özen gösteriyorum. Güneşin zararlarından şemsiye ile korunmaya çalışıyorum" dedi.


Shiori Okazaki (23) ise yağmur mevsiminin geride kalmasıyla birlikte sıcaklık değerlerinin aşırı arttığını belirtti. Sıcaklar nedeniyle hayatın da zorlaştığını kaydeden Okazaki, "Aşırı sıcak nedeniyle hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. Bu havalarda işe gitmek çok zor. Yalnızca havuz ya da denize girip serinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Nana Sato (24) da aşırı sıcakların yaşamı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, “Klimaların olmadığı yerlerde durabilmek bile neredeyse imkânsız. Aşırı sıcak ve nem çok bunaltıcı” diye konuştu. Birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Stephen Lymen (43) ise “Bu yaz aşırı sıcak geçiyor. Güneş çarpmasından ölenler oldu. İşe gitmek bile istemiyorum. Ne zaman yürüsem, bir şeyler içme ihtiyacı hissediyorum. İnsanlar dikkatli olmalı" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    1. Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2..
    2. Gazeteci Arseven 'Atatürk'..
    3. Sibirya’da orman yangınlarının şiddeti..
    4. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    5. Televizyon dizileri manevi değerlere..
    6. Usta oyuncu Cengiz Sezici için tören..
    7. Balcı'dan çarpıcı tespit: "Bir milleti..
    8. Kırıkkale’de adliye personeli 1..
    9. Alexander Sörloth 2+2 yıllığına..
    10. Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    11. Eski belediye başkanının kızı dünya..
    12. Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu
    13. Bingöl’de23 dilenci yakalandı
    14. Aydın'da bıçaklı kavga!
    15. Avusturya kampında Alanyaspor’a çifte..
    16. Teksas saldırganının "İspanyol..
    17. Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar doları..
    18. Başkentte 12 gecekondu kül oldu
    19. Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık..
    20. Genç badmintonculardan 16 madalya
    21. Malatyalılar havuzlara akın ediyor
    22. Sokak hayvanları için yeni beslenme..
    23. Umuda yolculukta yine insanlık dramı
    24. Vali Yavuz uyardı: “Lütfen fındık..
    25. Özel sporcu Muhsine Gezer dünya..
    26. Şuhut’ta trafik kazası: 1 yaralı
    27. "Ana Tanrıça Kibele Heykeli"nin..
    28. Yanan otobüste hayatını kaybeden İlhan..
    29. Sudan'da anayasa bildirisi ön..
    30. Türk Halk Müziği sanatçısı Şahballı..
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın