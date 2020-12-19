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Korona Virüs Japonya'da aşılama Şubat'ta başlıyor
Korona Virüs

Japonya'da aşılama Şubat'ta başlıyor

Japonya'nın Şubat ayı itibariyle Covid-19 aşılama programına başlamayı planladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:49:00 -
Japonya'da aşılama Şubat'ta başlıyor

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in Almanya merkezli BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için başvuruda bulunduğu Japonya'da, hükümetin aşılama programını Şubat itibariyle başlatmayı planladığı bildirildi.

Japonya'nın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre hükümet, sağlık çalışanlarının Şubat itibariyle aşılanmaya başlaması konusunda yerel yönetimlere talimat verdi.

Ülke çapındaki valilik ve belediyelere aşı planı taslağı gönderen Japonya Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 10 bin sağlık çalışanının Şubat ayı sonlarında aşı olmaya başlamasına olanak tanıyacak bir sistem oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, 3 milyon sağlık çalışanının Mart ayı ortası itibariyle aşılanmaya başlamasını hedefleyen hükümetin, Mart sonu itibariyle de risk grubundaki yaşlı halk için aşılama programına vize vereceği öğrenildi. Nüfusun kalanına yönelik aşı uygulamasının ise Nisan ayında başlaması bekleniyor.

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